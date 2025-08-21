10AM10AM

Urruchurtu: “no habrá paz en Colombia si en Venezuela no hay democracia” ante posible acción de EEUU

Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales del partido Vente Venezuela, señaló que Estados Unidos no tolerará más santuarios para el crimen

Bandera de Venezuela y Estados Unidos, imagen de referencia.

Maria José Castro

Pedro Urruchurtu, politólogo y coordinador internacional del partido Vente Venezuela, expresó su opinión sobre la presencia de buques estadounidenses cerca de Venezuela, afirmando que esta acción responde a la necesidad de confrontar lo que considera un “régimen criminal” liderado por Nicolás Maduro.

En una reciente entrevista con 10AM de Caracol Radio, Urruchurtu señaló “creo que hay claramente una decisión de parte de la administración de los Estados Unidos… de avanzar contra lo que ya se asume como lo que es un régimen criminal”. Añadió que el problema en Venezuela ha dejado de ser político y se ha convertido en una “estructura criminal que hay que desmantelar”.

Urruchurtu destacó la designación del Cartel de Los Soles como una organización terrorista global y las acciones de la administración de Donald Trump como señales de una creciente presión sobre el régimen de Maduro.

