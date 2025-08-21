Despliegue militar de EE.UU. contra los carteles de la droga latinoamericanos no funcionará: WOLA

WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, explica que el despliegue militar de la Administración Trump para combatir los carteles de droga en latinoamérica sería un grave error porque violaría normas internacionales, dañaría las relaciones diplomáticas de Estados Unidos en la región y tendría efectos limitados en la lucha contra el narcotráfico.

Cinco razones por las que el plan de Trump no funcionará:

Objetivos poco claros: WOLA explica que eliminar capos o laboratorios no reduce la violencia ni el negocio, ya que los grupos criminales son reemplazables y se pueden reorganizar con rapidez

Combatir el crimen organizado como si se tratara de una insurgencia anti-gobierno muestra una incomprensión fundamental: estos grupos delincuenciales son adversarios menos predecibles porque no necesariamente buscan enfrentarse con los gobiernos y muchas veces solo buscan lucrarse.

No logrará nada que la "guerra contra las drogas" no haya logrado ya, sin ningún efecto duradero: décadas de capturas y extradiciones no han reducido la oferta de drogas.

Operaciones militares en países no adversarios sin el consentimiento del gobierno "anfitrión": el daño a las relaciones y a otros intereses de Estados Unidos se multiplicaría si la operación incluyera lo que se suele llamar "daños colaterales", como la pérdida de vidas civiles en ese país. El costo para la credibilidad estadounidense sería difícil de calcular.

El resultado sería aún más complicado: La violencia se desbordaría. No hay evidencia de que este enfoque lleve a una transición democrática en Venezuela.

La Oficina asegura que existen alternativas más efectivas para hacerle frente a este problema: fortalecer la justicia, combatir la corrupción y repensar la prohibición de drogas.