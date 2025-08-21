Un muerto y un herido dejó ataque de sicarios cerca del Mercado de Bazurto

Un homicidio por arma de fuego se registró en el barrio Martínez Martelo, sector las Naranjas.

En el lugar se presentó el homicidio de Federick David Mercado Díaz, quien resultó herido por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos del lugar, el occiso se encontraba transitando en vía pública en este sector, cuando fue abordado por dos personas en motocicleta y le disparan.

A Federick David Mercado Díaz le registran cinco anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y hurto calificado.

En estos hechos, de forma colateral, otra persona resulta herida en la pierna.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del CTI.