Sicarios acabaron con la vida de un hombre en el barrio Olaya Herrera de Cartagena

Un homicidio por arma de fuego se presentó en el barrio Olaya Herrera, Sector San José Obrero.

En el lugar se presentó el homicidio de John Deivis Zúñiga Díaz de 19 años de edad, quien presenta heridas por arma de fuego, falleciendo en el lugar de los hechos.

Según testigos, el occiso se encontraba en vía pública, cuando sujetos en moto se acercan y le realizan disparos huyendo del lugar de los hechos.

Al occiso le registra una anotación judicial por el delito de daño a bien ajeno.

La inspección técnica a cadáver fue realizada por el CTI de la Fiscalía General de la Nación.