Remezón por nuevos cambios en el gabinete de Santa Marta: salen cuatro Secretarios

En un aparente movimiento orientado a fortalecer su gestión de cara al segundo tramo de su mandato, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, ha iniciado una reestructuración en su gabinete con el objetivo de renovar y dinamizar el equipo de trabajo.

Como parte de esta estrategia de oxigenación institucional, cuatro funcionarios habrían dejado sus cargos: el secretario de Seguridad, Gustavo Berdugo Garavito; la secretaria de Cultura, Marcela Sierra, quien ahora asumirá exclusivamente la Gerencia de la ciudad; el director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Rigoberto García Guillot; y el director Jurídico, Rafael Rojas Matos.

Aunque aún no se han revelado oficialmente los nombres de quienes asumirán estas dependencias, fuentes Cercanas aseguran que esta renovación responde a una visión estratégica del mandatario distrital para enfrentar con mayor eficacia los retos de la segunda mitad de su administración.

Así las cosas, la Alcaldía de Santa Marta se prepara para una nueva etapa de gestión con ajustes que buscan mejorar el desempeño institucional y responder a las necesidades de la ciudadanía.