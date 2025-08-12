Senadores de EE.UU. llegan a Bogotá para reunirse con Petro y Jerónimo Uribe en medio de tensiones

Bernie Moreno y Rubén Gallego, ambos de origen colombiano y de partidos opuestos, encabezan dos delegaciones del Senado de EE.UU. que buscan reforzar la alianza con Colombia

Colombia es la tercera parada en la gira por América Latina del senador republicano Bernie Moreno, tras visitar México y Panamá. En las próximas horas iniciará su agenda en Bogotá, acompañado por Terrance Cole, director de la DEA. Aunque su itinerario oficial arranca el 13 de julio, primero sostendrá reuniones privadas con funcionarios estadounidenses en la capital colombiana.

Moreno podría acompañar al subsecretario de Estado Christopher Landou, enviado especial de la administración Trump, durante el funeral del senador Miguel Uribe.

Antes de viajar, declaró a la agencia AP su “profunda preocupación” por el rumbo del país bajo el presidente Gustavo Petro y advirtió que podrían ser necesarias sanciones, aranceles más altos y otras medidas de presión para “enderezar” el rumbo del país.

Aseguró que su visita busca evaluar de primera mano la estrategia antidrogas del gobierno antes de decidir si recomendará a la Casa Blanca la descertificación de Colombia.

Reuniones con Petro y Jerónimo Uribe

Caracol Radio confirmó que Moreno se reunirá con el presidente Gustavo Petro, asi como líderes del Centro Democrático, empresarios y autoridades locales. El 15 de julio llegará la segunda misión del Senado estadounidense, encabezada por el demócrata Rubén Gallego, con quien Moreno también sostendrá un encuentro.

Fuentes indicaron que Gallego se reunirá con Jerónimo Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, para hablar del proceso penal contra su padre, condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno.

Aunque en partidos opuestos, Moreno y Gallego, ambos de origen colombiano, comparten la meta de mantener la histórica alianza bilateral entre Washington y Bogotá, un reto mayor ante la creciente polarización política en ambos países.