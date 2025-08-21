Plegaria en Santa Rosa en el sur de Bolívar por las víctimas del conflicto
Al acto asistieron miembros de la fuerza pública y habitantes del municipio
Los soldados del Batallón de Selva No. 48, junto a sus familias y el sacerdote, se unieron en el cantón militar de Santa Rosa para un acto simbólico muy emotivo.
Con este evento, rindieron un sentido homenaje a todos los uniformados y civiles que, a causa del conflicto, no han podido regresar a sus hogares. Es un recordatorio de que su memoria vive en nosotros y que la esperanza de la paz nos une.
Esta conmovedora actividad fue posible gracias a la coordinación con el Centro de Familia Militar y el programa Fe en Colombia.