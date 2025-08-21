Paola Holguín demanda zona binacional con Venezuela ante la Corte Constitucional

Colombia

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paola Holguín, presentó una demanda por inconstitucionalidad contra la conformación de la zona binacional entre Colombia y Venezuela.

La congresista solicita que el acuerdo “no surta efectos para Colombia sino a partir… pic.twitter.com/PfOqRnqIVk — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

La demanda fue presentada ante la Corte Constitucional y allí la también precandidata solicita que este memorando que se firmó entre ambos países no surta efectos para Colombia hasta su aprobación mediante el trámite previsto para los tratados internacionales.

“DECLARAR que el denominado Memorando de Entendimiento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Colombia sobre la creación de la zona de paz, unión y desarrollo binacional, suscrito entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno de Venezuela en Caracas, Venezuela, el 17 de julio de dos mil 2025, no surte efectos para Colombia sino a partir de su aprobación mediante el trámite constitucional previsto para los tratados internacionales, de conformidad con lo establecido en las normas Superiores referenciadas como inobservadas por parte del Gobierno Nacional”.

Según argumentó la congresista, “el Memorando de marras, especialmente por el alcance que le ha reconocido el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como más adelante se explica, desconoce lo previsto en las siguientes normas Constitucionales, así como las consagradas en la Ley Orgánica No. 5 de 1992”.

Agregó Holguín que este memorando de entendimiento que se firmó entre Colombia y Venezuela “no se trata de un simple acuerdo político de naturaleza programática, sin valor vinculante para el Estado”, sino de un instrumento “con la potencialidad suficiente para generar obligaciones e incidir en la actividad de las autoridades y entidades públicas colombianas”.