Liga Femenina

🔴 Nacional vs. Millonarios en cuadrangulares de Liga Femenina 2025: sígalo acá EN VIVO

El verde está a una victoria de clasificarse a semifinales; el azul debe ganar para seguir con vida.

Nacional vs. Millonarios en cuadrangulares de Liga Femenina 2025: sígalo acá EN VIVO / @MillosFcFem

