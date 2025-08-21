🔴 Nacional vs. Millonarios en cuadrangulares de Liga Femenina 2025: sígalo acá EN VIVO

Los <b>cuadrangulares de la Liga Femenina 2025</b> siguen su curso este jueves 21 de agosto con el desarrollo de la <b>cuarta fecha del Grupo B</b>. Atlético Nacional, único líder de la zona con puntaje perfecto, recibe en el Atanasio Girardot a Millonarios. <a href="https://caracol.com.co/2025/08/20/cali-y-dim-empatan-y-orsomarso-es-lider-asi-queda-la-tabla-de-la-liga-femenina/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/20/cali-y-dim-empatan-y-orsomarso-es-lider-asi-queda-la-tabla-de-la-liga-femenina/"><b>REPASE ACÁ LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA FEMENINA 2025</b></a>El verde paisa, que suma siete goles a favor y apenas uno en contra en lo corrido de las finales,<b> </b><a href="https://caracol.com.co/2025/08/20/atletico-nacional-vs-millonarios-por-liga-femenina-fecha-hora-y-donde-seguir/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/08/20/atletico-nacional-vs-millonarios-por-liga-femenina-fecha-hora-y-donde-seguir/"><b>está a una victoria de certificar su presencia en la siguiente instancia del campeonato</b></a>. Tiene todo a favor: la localía, el público y el juego.Del otro lado de la moneda están las azules, que suman apenas une empate en tres duelos disputados. La obligación en territorio antioqueño es <b>obtener un triunfo que les permita seguir con vida en los cuadrangulares</b>.