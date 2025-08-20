Cali y DIM empatan y Orsomarso es líder: Así queda la tabla de la Liga Femenina

Se jugó la cuarta jornada de la Liga Femenina BetPlay grupo A con los partidos entre Cali y DIM y Palmira y Orsomarso

Se jugó la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay en el Grupo A y Orsomarso de Barrancabermeja ratificó su condición de líder tras empatar ante Internacional de Palmira.

Este compromiso se jugó en el Francisco Rivera Escobar y terminó igualado a cero goles. El cuadro local tuvo que jugar gran parte del partido con una jugadora menos.

En el minuto 38 se fue expulsada la aquera Alanys Aguilar por tomar el balón con las manos fuera del área. Ante este resultado las de Palmira ya no tienen opciones de clasificar.

En el otro partido del grupo el Deportivo Cali recibió al Deportivo Independiente Medellín en Palmaseca. El juego también terminó igualado pero en esta ocasión a un gol.

Cali inició con la ventaja, un error de la arquera del DIM fue aprovechado por Leidy Cobos que anotó el primer gol del partido y en el segundo tiempo, Estefanía González, ante la entrega de su equipo, consiguió la igualdad.

Tabla de posiciones en cuadrangulares de Liga Femenina 2025

Grupo A

Posición Equipos Puntos Diferencia 1. Orsomarso 8 +5 2. Deportivo Cali 6 +3 3. DIM 4 -5 4. Inter Palmira 2 -3

Grupo B