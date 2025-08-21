MinSalud denuncia presunto caso de suplantación: ciudadano ofrecía contratos a nombre de la entidad

El Ministerio de Salud denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de suplantación de identidad y fraude, mediante el cual un ciudadano habría ofrecido contratos falsos en nombre de la entidad a cambio de dinero.

De acuerdo al caso presentado, esta persona estaría haciéndose pasar por un directivo de esta cartera de gobierno, utilizando a su vez documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios, incluyendo la del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus ofrecimientos.

Varias de las personas que fueron víctimas de esta situación, explicaron en sus denuncias que el modus operandi identificado, consiste en contactar a ciudadanos o empresas a quienes se les promete la adjudicación de uno o varios contratos con el Ministerio de Salud.

Posteriormente, con el fin de concretar este supuesto beneficio, esta persona exige sumas de dinero bajo la excusa de cubrir trámites previos o requisitos administrativos, y una vez se entrega la documentación falsificada, el resultado es que estas personas resulten afectadas patrimonialmente.

“Con el propósito de proteger a la ciudadanía, esta cartera ya interpuso la denuncia formal y ha presentado ampliaciones con nuevos casos y pruebas ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando además que se reconozca como víctimas institucionales a los funcionarios cuyas firmas fueron falsificadas”, indica el Ministerio.

Frente a esta situación, el ministerio reitera que los contratos de la entidad se llevan a cabo exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).