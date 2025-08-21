Salud y bienestar

MinSalud denuncia presunto caso de suplantación: ciudadano ofrecía contratos a nombre de la entidad

El implicado, al parecer, estafaba a las personas con documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios

MinSalud denuncia presunto caso de suplantación: ciudadano ofrecía contratos a nombre de la entidad

MinSalud denuncia presunto caso de suplantación: ciudadano ofrecía contratos a nombre de la entidad / Getty Images

Andrea Arenas

El Ministerio de Salud denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto caso de suplantación de identidad y fraude, mediante el cual un ciudadano habría ofrecido contratos falsos en nombre de la entidad a cambio de dinero.

De acuerdo al caso presentado, esta persona estaría haciéndose pasar por un directivo de esta cartera de gobierno, utilizando a su vez documentos adulterados con firmas simuladas de varios funcionarios, incluyendo la del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con el fin de dar apariencia de legalidad a sus ofrecimientos.

Varias de las personas que fueron víctimas de esta situación, explicaron en sus denuncias que el modus operandi identificado, consiste en contactar a ciudadanos o empresas a quienes se les promete la adjudicación de uno o varios contratos con el Ministerio de Salud.

Posteriormente, con el fin de concretar este supuesto beneficio, esta persona exige sumas de dinero bajo la excusa de cubrir trámites previos o requisitos administrativos, y una vez se entrega la documentación falsificada, el resultado es que estas personas resulten afectadas patrimonialmente.

“Con el propósito de proteger a la ciudadanía, esta cartera ya interpuso la denuncia formal y ha presentado ampliaciones con nuevos casos y pruebas ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando además que se reconozca como víctimas institucionales a los funcionarios cuyas firmas fueron falsificadas”, indica el Ministerio.

Frente a esta situación, el ministerio reitera que los contratos de la entidad se llevan a cabo exclusivamente a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad