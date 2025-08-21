MinJusticia pide a Nicaragua revocar asilo de Carlos Ramón González: No es perseguido y tiene garantías

El Gobierno de Colombia reitera el llamado a Nicaragua para que revoqué el asilo político otorgado a Carlos Ramón González.

De acuerdo con el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la protección otorgada por el gobierno del presidente de Nicaragua Daniel Ortega va en contra vía del derecho internacional, toda vez que, Carlos Ramón González no es un perseguido político.

“Enviamos a Nicaragua, con la canciller Rosa Villavicencio, una protesta por esta determinación que el gobierno no comparte. Además, solicitamos que reconsidere. Carlos Ramón González no es investigado por delitos políticos, fue imputado por delitos comunes. Colombia le brinda todas las garantías para la vida e integridad personal. Seguiremos insistiendo para que sea extraditado a Colombia”, dijo Montealegre en diálogo con Caracol Radio.

La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González, exfuncionario que ha ocupado cargos de la más alta dignidad en el gobierno de Gustavo Petro por los delitos de cohecho y peculado.

La Fiscalía lo señala como el ordenador del pago de millonarios sobornos para comprar respaldo político en el Congreso, con recursos de la UNGRD.