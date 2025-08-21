Macayepo ya tiene agua: Gobernador Arana entregó moderno acueducto a la comunidad

La construcción del sistema de acueducto de Macayepo tuvo una inversión superior a los 5.600 millones de pesos. El proyecto incluye un pozo profundo y una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 5 litros por segundo.

También se construyó un tanque de almacenamiento de 55 metros cúbicos, un tanque elevado, cuarto eléctrico, laboratorio, caseta de bombeo, 643 metros de tubería de conducción y cerca de 300 conexiones domiciliarias.

Ciro Canole, líder de la comunidad, resaltó que durante años insistieron por esta obra, y finalmente, en esta administración, fue posible: “El gobernador Yamil Arana nos visitó, nos dijo que era posible y lo hizo realidad. Era cuestión de compromiso, y él contó con todo nuestro respaldo”, concluyó.

Un sueño hecho realidad

Doña Sixta de La Rosa no pudo contener la emoción y rompió el protocolo para salir de su casa y contarle al gobernador de Bolívar cómo, después de tantos años, por primera vez salía agua por la regadera.

Durante su visita al corregimiento de Macayepo, en El Carmen de Bolívar, el gobernador Yamil Arana Padauí entró a la vivienda de la señora Sixta y compartió con ella la alegría de ver correr agua cien por ciento potable desde el grifo. Fue un momento cargado de emoción, símbolo del cambio que vive esta comunidad resiliente.

“Vea, estamos muy contentos con esta obra. Nadie lo puede creer, estamos felices. Somos una comunidad que ha sufrido mucho, pero cada día seguimos saliendo adelante. Este nuevo acueducto traerá desarrollo”, expresó la señora Sixta, visiblemente emocionada.

“Gracias a los macayeperos por permitirme hacer este sueño realidad. Los pueblos de Bolívar tienen que tener agua, y estamos haciendo la inversión más grande de la historia para llevar este servicio a comunidades que nunca lo han tenido. Macayepo es un ejemplo de resiliencia; es una comunidad que sufrió, pero que le dice al país que quiere salir adelante. Este acueducto incluso tiene paneles solares, para no depender completamente de Afinia”, afirmó Yamil Arana.