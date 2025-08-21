Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Los Juegos Intercolegiados 2025 avanzan en su fase distrital

De manera general, los ganadores avanzarán a la siguiente instancia departamental.

Los Juegos Intercolegiados 2025, avalados por el Ministerio del Deporte y desarrollados en alianza con la Secretaría de Educación Distrital y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), continúan su desarrollo en la fase distrital, consolidándose como el escenario más importante de integración escolar y deportiva en la ciudad. Miles de niños y jóvenes participan con entusiasmo en disciplinas de conjunto e individuales, fortaleciendo los lazos de amistad, el sentido de pertenencia y la cultura deportiva de Cartagena.

En esta etapa, los escenarios del Complejo de Raquetas y el Coliseo de Combate recibieron a los mejores talentos estudiantiles en disciplinas como tenis, taekwondo, lucha olímpica y judo. Más allá de las medallas, cada jornada fomenta la sana competencia, la disciplina y la preparación para las siguientes etapas de formación deportiva.

Las canchas del Complejo de Raquetas vivieron una gran jornada con partidos de alto nivel técnico y espíritu deportivo. Los títulos quedaron en manos de JUAN ANTONIO CHAMAT GÓMEZ (Colegio Jorge Washington) en masculino y VALERY SOFÍA SEVERICHE PÉREZ (Colegio Salesiano San Pedro Claver) en femenino. Los subtítulos fueron para JERÓNIMO FUENTES CHACÓN (Colegio Británico de Cartagena) y REBECA ISABEL SARMIENTO HERRERA (Colegio Montessori), respectivamente. Completaron el cuadro de semifinalistas SIMÓN AMÉZQUITA ROSALES (Gimnasio Cartagena), LUCAS GÓMEZ GIRALDO (Colegio Altair), MYRIAM GABRIELA PACHECO LABARCA (Colegio Gimnasio Mompiano) y VICTORIA LEAÑO CARO (Colegio Salesiano San Pedro Claver).

Por otro lado, tuvimos participación masiva en esta fase distrital en los deportes de combate: taekwondo reunió 29 colegios y 82 deportistas; lucha olímpica, 21 colegios y 75 deportistas; y judo, 3 colegios y 45 deportistas. Las jornadas se realizaron en el Coliseo de Combate de Cartagena.

• Taekwondo — Tabla general de medallería

1. I.E. Hermano Antonio Ramos de La Salle: 4 oros, 1 bronce.

2. Corporación Colegio Trinitario: 4 oros.

3. Comfenalco: 2 oros, 1 plata, 4 bronces.

4. I.E. Soledad Acosta de Samper: 2 oros.

5. Corporación Educativa Colegio Canadiense de Cartagena: 2 oros.

• Lucha olímpica — Medallería por institución

1. I.E. Escuela El Educador: 7 oros, 6 platas, 7 bronces.

2. I.E. El Salvador: 3–4–0.

3. I.E. Salesianos San Pedro Claver: 2–0–3.

4. I.E. El Labrador: 2–0–0.

5. I.E. Soledad Román de Núñez: 2–0–0.

• Judo — Medallería por institución

1. I.E. Juan Bautista Scalabrini – sede San José: 14 oros, 5 platas, 7 bronces.

2. I.E. Comfamiliar: 1–0–0.

3. I.E. John F. Kennedy: 0–0–1.

Estos resultados reflejan el trabajo de deportistas, entrenadores y comunidades educativas, y fortalecen el tejido social desde la escuela. El IDER, en articulación con la Secretaría de Educación Distrital y con el aval del Ministerio del Deporte, resalta la importancia de este evento que proyecta a los jóvenes atletas hacia futuros escenarios regionales y nacionales.

“Los Juegos Intercolegiados son un escenario de unión y formación integral. Aquí se forjan campeones, pero también ciudadanos que aprenden valores fundamentales a través del deporte”, destacó la Dirección del IDER.

