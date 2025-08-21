La Procuraduría pone la lupa a los eventos taurinos autorizados en el municipio del Guamo, Tolima

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al alcalde de El Guamo, Tolima, Álvaro Augusto Prada Rueda, por una presunta omisión de sus deberes, al autorizar la realización de espectáculos taurinos sin verificar el cumplimiento de los requisitos urbanísticos, ambientales y de gestión del riesgo exigidos por la normativa vigente.

La decisión fue adoptada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Chaparral, Tolima, tras evidenciar que el mandatario local, a pesar de contar con advertencias técnicas de distintas entidades, autorizó los eventos taurinos en un predio ubicado en zona urbana del municipio sin contar con licencia urbanística ni plan de gestión del riesgo.

“De acuerdo con el material probatorio recaudado, el alcalde habría permitido la realización del evento pese a que previamente Cortolima había decomisado madera de procedencia no identificada utilizada para levantar la estructura del coliseo, y a que no existía aval de seguridad por parte de las entidades competentes”, indica la Procuraduría.

La Procuraduría calificó la presunta conducta del alcalde del municipio del Guamo, Tolima como una falta grave cometida a título de dolo por los hechos que se registraron en medio de las fiestas del mes de junio en esta población.

En su momento hubo controversia en este municipio por la construcción de una plaza de toros con madera de la cual el empresario no tenía los permisos de procedencia, al final el responsable de este evento instaló un es escenario portátil.