Hoy, Santa Marta tendrá apagones intermitentes: conozca las zonas y horas establecidas por Air-e

Santa Marta

Como parte de su programación de mantenimiento, la empresa Air-e Intervenida ha informado que ejecutará este jueves 21 de agosto trabajos técnicos en transformadores del circuito Bonda, lo que implicará breves interrupciones del servicio eléctrico en distintas zonas urbanas de Santa Marta.

Según informó la compañía, las suspensiones se llevarán a cabo de manera escalonada durante el día, afectando los siguientes sectores y horarios:

De 8:30 a.m. a 10:20 a.m. : sector de la Troncal del Caribe, frente a la Universidad Cooperativa.

: sector de la Troncal del Caribe, frente a la Universidad Cooperativa. De 10:30 a.m. a 12:20 p.m. : sector de la Troncal del Caribe con la Transversal 7, a la altura de la central de mezclas (Bolivariana).

: sector de la Troncal del Caribe con la Transversal 7, a la altura de la central de mezclas (Bolivariana). De 12:30 p.m. a 2:20 p.m. : calle 30 con carrera 57A, en el sector de Mamatoco.

: calle 30 con carrera 57A, en el sector de Mamatoco. De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 32 con calle 41, también en Mamatoco.

Air-e recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias durante las horas establecidas para mitigar cualquier afectación por la suspensión temporal del servicio.