El Pulso del Fútbol, 21 de agosto de 2025
El Pulso de Fútbol analiza los incidentes en la Copa Sudamericana y en la liga colombiana.
El Pulso del Fútbol, 21 de agosto de 2025
44:12
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
David González y Jorge Arias en rueda de prensa de Millonarios / Tomado de: Dimayor
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de David González de Millonarios después de la derrota ante Unión Magdalena. César dijo: “Ayer David González en la conferencia de prensa respondió en la primera pregunta que salía de Millonarios. Se comportó como un caballero y la rueda de prensa fue muy seria”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que el periodista le puso una cascarita para que él se desahogara y dijera culpables, pero respondió con mucha altura y mucha tranquilidad”.
No olvide escuchar el audio del programa.
YouTube