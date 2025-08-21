El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 21 de agosto de 2025

El Pulso de Fútbol analiza los incidentes en la Copa Sudamericana y en la liga colombiana.

David González y Jorge Arias en rueda de prensa de Millonarios / Tomado de: Dimayor

Juan Sebastián Cedeño Vargas

44:12

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la salida de David González de Millonarios después de la derrota ante Unión Magdalena. César dijo: “Ayer David González en la conferencia de prensa respondió en la primera pregunta que salía de Millonarios. Se comportó como un caballero y la rueda de prensa fue muy seria”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo creo que el periodista le puso una cascarita para que él se desahogara y dijera culpables, pero respondió con mucha altura y mucha tranquilidad”.

No olvide escuchar el audio del programa.

YouTube

