CTI capturó a Óscar Santiago Gómez, expareja de Laura Camila Blanco, quien murió al caer de noveno piso

En medio de un operativo en la localidad de Engativa, agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a a Óscar Santiago Gómez, expareja de Laura Camila Blanco, periodista que murió en Bogotá tras caer de noveno piso a muy tempranas horas del pasado domingo 27 de julio.

La Fiscalía recopiló suficiente elementos de prueba que apuntan a que el hombre habría provocado la muerte de su compañera sentimental, luego de que la víctima cayera desde un edificio residencial en la localidad de Barrios Unidos.

En las próximas será presentado ante un juez de garantías para imputarle el delito de feminicidio agravado.

Hay que recordar que, desde un inicio la familia de la comunicadora advirtió que “el novio de Laura era celoso y agresivo“.