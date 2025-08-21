Congresistas de Boyacá rechazan atentados en Cali y Antioquia

Más de una docena de muertos y decenas de heridos

Tunja

Tras los atentados ocurridos este jueves en Cali, donde un carro bomba explotó en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, dejando en conjunto más de una docena de muertos y decenas de heridos, congresistas boyacenses expresaron su rechazo y solidaridad con las víctimas.

El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, señaló: “Colombia sufre dos hechos que golpean su camino hacia la paz: la explosión frente a la Fuerza Aérea en Cali y el ataque con dron a un helicóptero policial en Antioquia”.

El representante Eduar Triana afirmó: “Lo ocurrido hoy en Cali, con explosiones cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, me duele y me indigna. La llamada ‘Paz Total’ no existe, fracasó”.

En la misma línea, el senador Ciro Ramírez expresó su solidaridad: “Tristeza por los colombianos asesinados hoy, toda la solidaridad con sus familias”.

Una posición que también compartió la senadora Carolina Espitia.

Por su parte, el representante Héctor Chaparro recalcó: “Rechazamos categóricamente los hechos ocurridos en Cali y Antioquia: la explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez y el ataque a un helicóptero de la Policía”.