Congresistas de Boyacá rechazan atentados en Cali y Antioquia
Congresistas boyacenses condenaron los atentados en Cali y Antioquia, expresaron solidaridad con las víctimas y cuestionaron la política de “Paz Total” del Gobierno.
Tunja
Tras los atentados ocurridos este jueves en Cali, donde un carro bomba explotó en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, y en Amalfi, Antioquia, donde un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado, dejando en conjunto más de una docena de muertos y decenas de heridos, congresistas boyacenses expresaron su rechazo y solidaridad con las víctimas.
El expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca, señaló: “Colombia sufre dos hechos que golpean su camino hacia la paz: la explosión frente a la Fuerza Aérea en Cali y el ataque con dron a un helicóptero policial en Antioquia”.
El representante Eduar Triana afirmó: “Lo ocurrido hoy en Cali, con explosiones cerca de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, me duele y me indigna. La llamada ‘Paz Total’ no existe, fracasó”.
En la misma línea, el senador Ciro Ramírez expresó su solidaridad: “Tristeza por los colombianos asesinados hoy, toda la solidaridad con sus familias”.
Una posición que también compartió la senadora Carolina Espitia.
Por su parte, el representante Héctor Chaparro recalcó: “Rechazamos categóricamente los hechos ocurridos en Cali y Antioquia: la explosión en la base aérea Marco Fidel Suárez y el ataque a un helicóptero de la Policía”.