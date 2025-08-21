Conductor de camioneta de alta gama resultó herido en ataque sicarial
El vehículo recibió varios disparos y quedó en medio de la vía
Una persona resultó lesionada con arma de fuego en el barrio Santa Mónica, sector La Plazuela
La persona herida de 39 años de edad, fue trasladada a un centro médico, donde se recupera de la lesión.
Según manifestaron testigos, el lesionado se encontraba dentro de un vehículo, donde fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta, el parrillero le realiza varios disparos y posteriormente huye del lugar.
Estos hechos son materia de investigación.