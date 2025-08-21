Con actividades pedagógicas y foro, Cartagena conmemoró el Día Mundial del Peatón

Al ritmo de música folclórica y con diversas acciones de educación vial, Cartagena conmemoró el Día Mundial del Peatón desde la plazoleta de la India Catalina, en el Centro Histórico.

La agenda, desarrollada junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), buscó visibilizar la importancia y el rol de los peatones dentro de la movilidad urbana.

“El Día Mundial del Peatón, más que una fecha para conmemorar, busca generar reflexiones sobre la importancia de la seguridad peatonal en las políticas de tránsito. Por eso, desde el DATT seguimos realizando acciones que garanticen la seguridad de todos los actores viales, quienes en algún momento del día también somos peatones”, explicó José Ricaurte, director del DATT.

Bajo la estrategia “Lo sabes desde la infancia, respeta a las y los peatones”, el DATT, en conjunto con la ANSV, desarrolló diferentes actividades, entre las que se destacan el Foro del Día del Peatón y diversas intervenciones de urbanismo táctico en distintos puntos de la ciudad.

El evento conmemorativo contó con la participación de Mariantonia Tabares Pulgarín, directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien ha priorizado a Cartagena como una de las ciudades donde deben implementarse acciones de cultura y seguridad vial.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada dos minutos una persona muere en el mundo por accidentes de tránsito. En Colombia, durante el año 2024, fallecieron 1.827 peatones en siniestros viales, 23 casos más que en 2023.

Cifras en Cartagena (corte a julio):

En el caso de Cartagena, se registró una disminución del 9,4 % en la cifra de siniestros por atropellamiento. Sin embargo, los esfuerzos por reducir aún más estas fatalidades continúan de manera decidida.

2024: 184 atropellos – 25 muertes

2025: 174 atropellos – 18 muertes

Acciones de educación vial

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) ha sensibilizado a más de 27 mil ciudadanos en normas de tránsito y educación vial durante el año 2025, a través de campañas como: “La Vía No Es la Violencia”, “Consumo Responsable”, “Muévete Legal” y “Guerra Frontal Contra el Mal Parqueo” continúa buscando el respeto y la defensa de los derechos de todos.