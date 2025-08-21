Comisión de Acusación prepara examen toxicológico al presidente Petro y citación a Day Vasquez
Se busca que la expareja de Nicolás Petro entregue nuevas pruebas a la investigación que se adelanta en este comisión en contra del jefe de estado
En la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes solicitarán que Day Vasquez, ex pareja de Nicolás Petro, sea llamada rendir declaración en el marco de la investigación contra el presidente Gustavo Petro.
El objetivo de esta diligencia sería que Vasquez amplíe la información que ha publicado en sus redes sociales acerca del mandatario y así mismo, entregue como pruebas los chats que salieron a la luz hace unos días y en los cuales se evidencian conversaciones entre ella y su ex pareja, Nicolás Petro, en los que hablan de alcohol, drogas y mujeres.
Comisión de Acusación pedirá examen toxicológico al presidente
Ahora bien, nos cuentan también que en la Comisión si o si van a pedirle la prueba toxicológica al presidente.
Por el momento tienen dos opciones: la primera, esperar a obtener la declaración de Day Vasquez y la segunda, en caso de que esta diligencia no llegue a realizarse, pedir dicho examen con las pruebas con las que ya cuentan, entre estas la declaración que ya rindió en contra del mandatario, el excanciller Álvaro Leyva.
Se espera entonces que la próxima semana se empiecen a resolver las recusaciones que hay en contra de los representantes investigadores y que así mismo, puedan seguir avanzando con los procesos en contra del presidente Gustavo Petro.