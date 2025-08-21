Comisión de Acusación prepara examen toxicológico al presidente Petro y citación a Day Vasquez

Colombia

En la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes solicitarán que Day Vasquez, ex pareja de Nicolás Petro, sea llamada rendir declaración en el marco de la investigación contra el presidente Gustavo Petro.

#POLÍTICA Se está preparando una citación para que Day Vasquez, expareja de Nicolás Petro, acuda a la Comisión de Acusaciones a rendir declaración en relación con la filtración de chats sobre presuntas fiestas del presidente Gustavo Petro en campaña.https://t.co/vwS5QSGs2p — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

El objetivo de esta diligencia sería que Vasquez amplíe la información que ha publicado en sus redes sociales acerca del mandatario y así mismo, entregue como pruebas los chats que salieron a la luz hace unos días y en los cuales se evidencian conversaciones entre ella y su ex pareja, Nicolás Petro, en los que hablan de alcohol, drogas y mujeres.

Comisión de Acusación pedirá examen toxicológico al presidente

Ahora bien, nos cuentan también que en la Comisión si o si van a pedirle la prueba toxicológica al presidente.

Por el momento tienen dos opciones: la primera, esperar a obtener la declaración de Day Vasquez y la segunda, en caso de que esta diligencia no llegue a realizarse, pedir dicho examen con las pruebas con las que ya cuentan, entre estas la declaración que ya rindió en contra del mandatario, el excanciller Álvaro Leyva.

Se espera entonces que la próxima semana se empiecen a resolver las recusaciones que hay en contra de los representantes investigadores y que así mismo, puedan seguir avanzando con los procesos en contra del presidente Gustavo Petro.