Capturado por orden judicial presunto homicida de un hombre en Mahates

Unidades de la seccional de investigación criminal de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar, lograron la captura por orden judicial de un hombre de 23 años por el delito de homicidio agravado.

Los hechos tuvieron lugar el 5 de abril del 2025 en el municipio de Mahates, cuando la víctima se encontraba departiendo con unos amigos, y este presunto homicida lo hirió con un arma cortopunzante (cuchillo) hiriéndolo de gravedad. La víctima falleció poco después en un hospital local.

Este presunto homicida en compañía de su abogado, comparecieron ante las autoridades competentes debido a que se enteró sobre su captura, a través de un medio de comunicación local, por lo que se entregó de manera voluntaria siendo capturado de manera inmediata y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado, a espera que en las audiencias preliminares un juez de la República le defina su situación judicial.

“Nuestra seccional de investigación criminal no descansa en las investigaciones pertinentes para dar con la captura de estos presuntos actores criminales en el departamento. Señaló el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Correal Cabezas, también agregó que en lo corrido del año se han capturado a 32 personas comprometidas en homicidios en el departamento.