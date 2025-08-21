Cali abre sus puertas a la Feria Internacional del Libro Académico 2025

Desde el 19 hasta el sábado 23 de agosto, la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero es el escenario de presentaciones de libros, conferencias académicas y ambientales, premiaciones y talleres; durante la Feria Internacional del Libro Académico 2025, que este año, además, tendrá también una versión virtual, lo que permitirá que personas de otros lugares puedan conectarse.

En entrevista para Caracol Radio, Fernando Tamayo, director de la biblioteca departamental habló sobre este evento: “Es maravilloso que las mejores universidades del país, y algunas internacionales, estén asentadas en la Biblioteca Departamental, en un encuentro donde se vive un intercambio de saberes de las investigaciones y publicaciones de estas universidades”.

“Habrá más de 70 actividades, incluyendo talleres de inteligencia artificial. También, se hará un reconocimiento a la universidad que haya desarrollado sus semilleros tecnológicos de mejor manera”, añadió Tamayo.

Además, hay puestos con información y actividades como las programadas por la Escuela Nacional del deporte y una simulación de vuelo que realizará la Fuerza Aeroespacial.