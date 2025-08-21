Asignan madre sustituta a la bebé que fue abandonada en un basurero en Montería

La gestora social de Montería, Diana Sierra, informó que la bebé que fue abandonada en un basurero de la ciudad ya fue entregada a una madre sustituta asignada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el marco del restablecimiento de sus derechos.

Sierra acotó que la menor fue dada de alta por parte del Hospital San Jerónimo de Montería tras un exhaustivo chequeo médico que le realizaron desde que fue ingresada el pasado 14 de agosto.

La gestora explicó que, tal cual como lo establece la ley, se desconoce la ubicación donde es cuidada la menor, pero acotó que a través de un enlace harán llegar las donaciones que los ciudadanos deseen realizar.

Para quienes pregunta por el proceso de adopción, la gestora detalló que, por el momento, la bebé no está bajo estas condiciones. Será el ICBF el que decida el destino de la menor apegados a lo que establece la ley.

Sierra agradeció a los monterianos toda la disposición y colaboración que han manifestado en el caso. Asimismo, reiteró el reconocimiento al joven que halló a la pequeña en condiciones inhumanas.

Recordemos que fue un joven, habitante del barrio Brisas del Sur, quien se percató del llanto de la menor que provenía desde una montaña de basura. Al acercarse a ver qué ocurría se encontró con la dantesca escena que fue reportada a las autoridades policiales.