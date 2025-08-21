Alcalde de Sincelejo anuncia mil cupos gratis para estudiar inglés con certificación internacional

Sincelejo

En un en vivo desde Estados Unidos, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña Cardales, anunció que mil sincelejanos podrán capacitarse en inglés de manera gratuita a través de un programa de formación en línea avalado por la Universidad Católica Americana y la escuela Lenguaje ON, con sede en Florida.

El mandatario explicó que el objetivo es que la ciudad se prepare para la internacionalización y se ponga “a la vanguardia”.

El programa contempla siete niveles de inglés, cada uno con un módulo y material académico de National Geographic, que permitirán a los participantes alcanzar un nivel bilingüe en 21 meses.

Según Acuña, el proceso de selección arrancará el 1 de septiembre y las clases iniciarán en octubre. Al final del curso, los mejores estudiantes tendrán la posibilidad de realizar una inmersión presencial en Estados Unidos, con estadías de hasta tres meses.

Además de los mil cupos para la comunidad, se abrirá un curso avanzado especial para 100 docentes. “La prioridad será para los jóvenes del sistema tecnológico y universitario, pero queremos que todos tengan la posibilidad de aprender a comunicarse en otro idioma”, señaló el alcalde.

El valor real del programa es de 200 dólares mensuales, cerca de 4 mil dólares por semestre, pero será cubierto en su totalidad por la administración municipal y las instituciones aliadas.

Las clases serán en línea y estarán certificadas por la Comisión de Acreditación de Estados Unidos (CEA), una de las más importantes en enseñanza de segundas lenguas.