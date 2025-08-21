Acción explosiva y frenética en “Nadie 2”
La nueva entrega dirigida por Timo Tjahjanto, nos trae de regreso a Bob Odenkirk que interpreta al esposo, padre y asesino adicto al trabajo Hutch Mansell.
El 21 de agosto, las salas de cine serán explosivas, con el estreno de “Nadie 2” (Nobody 2), frenética cinta de acción dirigida por Timo Tjahjanto. Nos trae de vuelta a Hutch, un padre de familia común y corriente que vive en los suburbios, pero se convierte en una máquina de matar, siendo adicto a este trabajo donde no para hasta cumplir su “misión”.
Protagonizada por Bob Odenkirk, Connie Nielsen, John Ortiz, RZA, Colin Hanks, Christopher Lloyd y Sharon Stone, en “Nadie 2” las vacaciones pueden llegar a ser un dolor de cabeza y algunas veces un peligro. Odenkirk regresa como Hutch Mansell, cuatro años después de enfrentarse accidentalmente a la mafia rusa, Hutch sigue debiéndoles 30 millones de dólares y está pagando su deuda con una interminable serie de asesinatos a criminales internacionales. Aunque disfruta la adrenalina de su “trabajo”, él y su esposa Becca se sienten agotados y distantes. Por ello, deciden llevar a sus hijos a una breve escapada al parque acuático Wild Bill’s Majestic Midway, el único lugar donde Hutch y su hermano Harry fueron de vacaciones cuando eran niños.
Una digna secuela de Universal Pictures que lleva al personaje interpretado por Bob Odenkirk a un nivel más de esta máquina para matar. Acción pura para el 21 de agosto con “Nadie 2” en salas de ciine en Colombia.