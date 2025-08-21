6AM6AM

Abogado de Carlos Ramón González explica su situación legal: “el trámite de asilo lo hizo él”

Iván Cancino, abogado de Carlos Ramón González, reveló detalles de su asilo en Nicaragua y situación legal.

Carlos Ramón González | Foto: Presidencia de la República

Maria José Castro

En las últimas horas, el Gobierno colombiano pidió a Nicaragua considerar su decisión de conceder asilo político a Carlos Ramón González, quien tiene una orden de captura por corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El gobierno de Gustavo Petro, a través de un comunicado, indicó que no comparte la decisión de Nicaragua, ya que González “enfrenta un proceso penal en Colombia y por eso fue pedido en extradición”.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Iván Cancino, abogado de González, reveló detalles de su asilo en Nicaragua y la situación legal del exfuncionario: “El asilo lo cobija en territorio de Nicaragua de manera exclusiva y lo tramitó personalmente”.

