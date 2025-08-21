Abogado de Carlos Ramón González explica su situación legal: “el trámite de asilo lo hizo él”

En las últimas horas, el Gobierno colombiano pidió a Nicaragua considerar su decisión de conceder asilo político a Carlos Ramón González, quien tiene una orden de captura por corrupción en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El gobierno de Gustavo Petro, a través de un comunicado, indicó que no comparte la decisión de Nicaragua, ya que González “enfrenta un proceso penal en Colombia y por eso fue pedido en extradición”.

En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Iván Cancino, abogado de González, reveló detalles de su asilo en Nicaragua y la situación legal del exfuncionario: “El asilo lo cobija en territorio de Nicaragua de manera exclusiva y lo tramitó personalmente”.

Noticia en desarrollo