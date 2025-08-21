Colombia pide revocar asilo político de Carlos Ramón González y exige extradición desde Nicaragua

En un comunicado conjunto, los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia manifestaron su desaprobación a la decisión del Gobierno de la República de Nicaragua de otorgar asilo político al señor Carlos Ramón González Merchán, exdirector del DAPRE.

Cabe recordar que González Merchán es requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Segú el gobierno nacional, Colombia reconoce y respeta la figura del asilo concedido a las personas que tengan justificación para solicitarlo de acuerdo con los instrumentos internacionales de los cuales el país hace parte.

“En virtud de dichos instrumentos internacionales, este derecho no podrá ser invocado por las personas respecto de las cuales existan motivos fundados de que han cometido delitos comunes o se haya entablado una acción judicial originada por dichos delitos. El señor Carlos Ramón González Merchán enfrenta un proceso penal en Colombia por la presunta comisión de delitos comunes tipificados en la legislación penal colombiana”, indica la comunicación.

En el pronunciamiento, se advierte que la decisión de Managua desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición firmado en 1929 entre ambos países, en el que se pactó la entrega recíproca de procesados o condenados.

“Colombia solicita al Gobierno de la República de Nicaragua tener en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y, en consecuencia, reconsiderar su decisión para revocar dicha protección internacional, con el propósito de que el señor González Merchán pueda entregarse a la justicia colombiana, la cual le brindará todas las garantías procesales”

#MUNDO La Cancillería (@CancilleriaCol) mostró su desaprobación de la decisión del Gobierno de Nicaragua de otorgar asilo político a Carlos Ramón González Merchán, requerido por la justicia colombiana por la presunta comisión de delitos comunes.



“Carlos Ramón González Merchán… pic.twitter.com/vythqVwK6O — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 21, 2025

Pronunciamiento del Presidente Gustavo Petro sobre caso Carlos Ramon González.

En su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro explico las razones del otorgamiento de asilo Político a Carlos Ramón González en Nicaragua.

“Ortega no quiere a Petro, porque denuncia que se volteó contra los sandinistas que hicieron la revolución contra Somoza. Y 2. porque Carlos Ramón Gonzalez fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M19 a luchar en la guerra en Nicaragua, contra el dictador Somoza. Los oficiales del M19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”. Dijo el jefe de estado .