1.170 estudiantes del colegio Mandela ya tienen acceso digno gracias a pavimentación en El Silencio

1.170 estudiantes del colegio Mandela ya tienen acceso digno gracias a la pavimentación en El Silencio

Se acabó la espera y el sufrimiento de tantos años de barro, polvo y dificultad para entrar al colegio. Hoy la Institución Educativa Mandela, antes llamada Pino Verde, ya tiene un acceso digno gracias a la pavimentación que ejecuta el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

Son 1.177 estudiantes, profesores y familias vecinas que ya pueden caminar y transitar con tranquilidad, porque el tramo principal de la Calle La Libertad, paralelo a la entrada del colegio, ya está pavimentado al 100%. Solo restan los últimos detalles en bordillos y andenes.

Se ejecutaron 292 metros lineales de pavimento rígido que hoy garantizan un acceso digno a este plantel, beneficiando a niños y niñas no solo de El Silencio sino de barrios alrededor como El Nazareno, Nelson Mandela, Villa Fanny, entre otros. La obra hace parte de la Fase 2 del Plan de Rehabilitación de la Malla Vial que lidera la Alcaldía de Cartagena.

El proyecto general en El Silencio comprende 520 metros lineales de pavimento, pues no solo se interviene el tramo adyacente a la IE Mandela, sino que además incluye dos tramos más en calles cercanas: uno de 44 metros que ya está completamente pavimentado, y otro de 184 metros que actualmente avanza en excavaciones para completar la obra en su totalidad.

Con esta intervención, los días de charcos, barro y polvo quedarán atrás. Los estudiantes de la Institución Educativa Mandela ahora cuentan con un acceso seguro y digno, y los vecinos del barrio El Silencio disfrutarán también de una mejor movilidad y mayor calidad de vida.