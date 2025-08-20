Víctimas del conflicto fortalecen participación en procesos de restitución de tierras

Sincelejo

La Unidad de Restitución de Tierras (URT) Bolívar–Sucre realizó dos jornadas de trabajo con comunidades campesinas y lideresas sociales de la región, con el fin de avanzar en procesos de reparación integral a víctimas del conflicto armado.

El primer encuentro, denominado Mesa de Mujer y Restitución, se llevó a cabo en El Carmen de Bolívar y reunió a más de 20 lideresas sociales que compartieron sus historias de vida.

Allí se discutió cómo el conflicto agudizó las desigualdades de género en el acceso a la tierra. En este espacio, la URT destacó el Programa de Acceso Especial para Mujeres (PAEM), diseñado para reducir esas brechas y garantizar que más mujeres sean reconocidas como titulares de derechos.

La segunda jornada, en Sincelejo, convocó a más de 30 campesinos en la Mesa Campesina, con un enfoque de sujetos colectivos. El propósito fue construir de manera conjunta una ruta que facilite el seguimiento y la implementación de los procesos de restitución, superando barreras que han frenado el acceso a la tierra para estas comunidades.

De acuerdo con la URT, estos espacios buscan fortalecer el diálogo directo entre la institucionalidad y las comunidades rurales, aportando a la reparación integral y a la consolidación de una paz con justicia en el Caribe colombiano.