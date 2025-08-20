Víctimas de Chiquita Brands exigen al Gobierno recuperar 73 bienes por un billón para su reparación

Bogotá

Desde la Fundación Forjando Futuros, el IPC, Fundación Paz y Reconciliación, el Cinep, Humanidad Vigente, DePazEs, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Asamblea de Cooperación por la Paz, y las víctimas de la multinacional Chiquita Brands, le piden al Gobierno que recupere 73 predios a nombre de Agrícola el Retiro, filial de esta multinacional Chiquita Brands, que están en su gran mayoría en la zona de Puerto Antioquia, en el municipio de Turbo, en la región del Urabá antioqueño, que suman más de 4.000 hectáreas cuyo valor comercial supera el billón de pesos, para que se use en su reparación ya que los fallos judiciales en Colombia y Estados Unidos no benefician a los afectados directos del accionar paramilitar.

Víctimas del accionar paramilitar financiado por la multinacional Chiquita Brands Ampliar

Las propiedades se encuentran a nombre de empresas vinculadas con la multinacional bananera Chiquita Brands, cuyos exdirectivos fueron condenados por financiar el paramilitarismo.

La multinacional ha sido condenada en Colombia y Estados Unidos por financiar grupos paramilitares responsables de miles de víctimas, especialmente en la región de Urabá, los siete departamentos de la zona Caribe y en la masacre de Mapiripán.

Los 73 predios que exigen las víctimas para su reparación

Los terrenos se distribuyen así:

7 en Chigorodó, 21 en Apartadó, 5 en Carepa y 40 en Turbo, en puntos estratégicos para el desarrollo de Puerto Antioquia. Uno de estos predios, tiene declaratoria de utilidad pública por la Gobernación de Antioquia, al formar parte del área donde avanza la construcción del puerto.

Predios de filial de Chiquita Brands que las víctimas piden recuperar para su reparación por el accionar paramilitar Ampliar

Empresas y conexiones clave

Banadex vendió sus propiedades en 2004 a la empresa comercializadora de banano Banacol, con esta compra Agrícola El Retiro pasa a ser de propiedad de Banacol. En 2020, Banacol y Agrícola El Retiro pasaron a ser filiales de Greenland Investments S.A.S., conglomerado con intereses en producción bananera, fumigación, inmobiliarias y otras actividades. Según los abogados de las víctimas todo es un entramado jurídico para no responder por los daños causados y no repararlas.

Financiamiento directo al paramilitarismo

Un hallazgo relevante es que Agrícola El Retiro aportó a la convivir Papagayo entre 1997 y 2004 por un total de 4.600 millones de pesos, mediante descuentos directos de nóminas de trabajadores y contratistas. Estos pagos se hicieron antes de la compra de la empresa por parte de Banacol en junio de 2004.

Condenas y falta de reparación en Colombia

En julio de este año siete exdirectivos de Chiquita Brands fueron condenados en Colombia a 11 años y tres meses de prisión y al pago de 13.800 millones de pesos, dinero que irá al Consejo Superior de la Judicatura, sin destinarse directamente a las víctimas.

En Estados Unidos, la multinacional Chiquita Brands ha recibido dos condenas por financiar el paramilitarismo; en una de ellas se ordenó indemnizar con 38 millones de dólares a ocho familias, algo que no ha sucedido en Colombia.

Ante esta situación las víctimas le piden al Gobierno colombiano que asuma este caso, recupere estos 73 predios y los destine en su totalidad para su reparación.