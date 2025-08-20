Una mujer muerta y dos heridos dejó ataque de sicarios en Arjona, Bolívar

Cartagena

Un ataque perpetrado por hombres armados dejó una mujer muerta y dos heridos en el municipio de Arjona, norte de Bolívar. Según la información conocida por Caracol Radio, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en una vivienda ubicada en el sector Santa Lucía del barrio El Ceibal.

Las balas acabaron con la vida de una mujer identificada como Lidia Ester Jiménez Simancas, de 52 años, mientras que Dany Luz Rambal Jiménez, hija de la hoy occisa de 21 años y Eider José Caicedo Jiménez, de 19, resultaron heridos.

De acuerdo con información recopilada en el lugar donde se presentaron los hechos por la Policía, esta vivienda es frecuentada por un sujeto conocido con el alias de ‘Migue’, quien presuntamente está involucrado en hechos delictivos y sería la persona a la cual iba dirigido el atentado sicarial. Al no percatar la presencia de este hombre, los pistoleros atentaron contra las personas allí presentes.

La víctima y los dos lesionados no presentan anotaciones en el sistema SPOA de la fiscalia general de la Nación.