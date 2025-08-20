Seminario Internacional sobre esclavizaciones y emancipaciones históricas y actuales

Cartagena será epicentro de este Seminario Internacional, que invitará a la reflexión sobre las nuevas formas de esclavización moderna, así como su marco histórico.

La jornada académica será en el Centro de Formación de la Cooperación Española, y se desarrollará los días miércoles 10 y jueves 11 de septiembre. La entrada será de forma gratuita con inscripción previa.

Los interesados podrán separar su cupo, inscribiéndose en línea, haciendo CLIC AQUÍ

Una actividad pensada para estudiantes universitarios, representantes de organizaciones sociales y gubernamentales de la ciudad, así como todo tipo de público interesado en profundizar sobre esta temática.

AGENDA:

El 10 de septiembre en la jornada de la tarde, se llevarán a cabo las siguientes conferencias:

2 pm | Saludo inicial: G. Javier Ayala, P. Alfredo Ferro, SJ y Provincial de la Compañía de Jesús: P. Hermann Rodríguez, SJ

Conferencia inaugural: Emancipaciones y esclavizaciones históricas y actuales- P. Francisco de Roux, SJ

Conferencia central: Esclavizaciones históricas – Alfonso Múnera (Historiador cartagenero)

Respuesta a preguntas y diálogo de los participantes.

Espacio en el cual podremos participar como asistentes.

El 11 de septiembre en la jornada de la mañana, se realizarán conferencias y se desarrollarán mesas temáticas. En éstas podrá participar como dialogante, aportando reflexiones propias o institucionales, así como recomendaciones a la ciudadanía y a las autoridades sobre alguna de las siguientes formas contemporáneas de esclavización y emancipación:

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes y trata de personas

Migraciones en el Caribe

Reclutamiento y utilización de niños en los conflictos armados

Explotación laboral de las mujeres en Cartagena

Esclavitud tecnológica

Más info: Whatsapp +57 302 267 1257.