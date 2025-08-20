10AM10AM

Saade denuncia andamiaje político tras suspensión: Procuraduría no me ha llamado para rendir versión

Alfredo Saade, exjefe de despacho presidencial. ¿Hay una persecución en su contra desde la Procuraduría tras la reciente sanción por irregularidades en el contrato de pasaportes?

08:11

Alfredo Saade. Foto: (Colprensa - Cristian Bayona)

Maria José Castro

Alfredo Sasde, exjefe de despacho presidencial de Gustavo Petro, recientemente suspendido por la Procuraduría General de la Nación, denunció un “andamiaje político” detrás de su sanción, insinuando que su caso está relacionado con intereses ocultos en el negocio de los pasaportes.

En una entrevista concedida a 10AM de Caracol Radio, Saade afirmó que la decisión de la Procuraduría tiene “un tufillo político” y que no fue escuchado antes de ser sancionado.

