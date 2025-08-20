Saade denuncia andamiaje político tras suspensión: Procuraduría no me ha llamado para rendir versión

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Saade denuncia andamiaje político tras suspensión: Procuraduría no me ha llamado para mi declaración

Alfredo Sasde, exjefe de despacho presidencial de Gustavo Petro, recientemente suspendido por la Procuraduría General de la Nación, denunció un “andamiaje político” detrás de su sanción, insinuando que su caso está relacionado con intereses ocultos en el negocio de los pasaportes.

En una entrevista concedida a 10AM de Caracol Radio, Saade afirmó que la decisión de la Procuraduría tiene “un tufillo político” y que no fue escuchado antes de ser sancionado.

Noticia en desarrollo