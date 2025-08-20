Alfredo Saade tras suspensión de la Procuraduría: ¿Benedetti y Laura Sarabia están detrás de esto?

A través de su cuenta de X, el recién suspendido del cargo de jefe de despacho, Alfredo Saade, quien hace poco había sido designado como embajador de Colombia en Brasil, manifestó su inconformidad al enterarse que la Procuraduría General de la Nación hizo efectiva su suspensión provisional. Saade responde con dudas y comentarios acerca de la decisión del procurador.

“A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? El esposo de Laura Sarabia que trabaja en Procuraduría intervino? El procurador me saca del lado del presidente Petro por orden de Benedetti y sus secuaces?” son los comentarios que hizo Saade en la red social.

Resaltó de igual manera que el debido proceso fue “violado” y que junto a su equipo jurídico llegarán hasta “las últimas instancias”. Y cuestiona si Benedetti y Laura Sarabia estarían detrás de la decisión del Ministerio Público.

Ante estas acusaciones, Armando Benedetti, ministro del Interior respondió en su cuenta de X, afirmando que él no está involucrado en su sanción: “Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá.” afirmó el funcionario.

¿Por qué la Procuraduría lo suspende?

El Órgano de control ordenó la suspensión de Alfredo Rafael Saade Vergel por “presuntas conductas indebidas” durante la firma del convenio para la expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y Portugal.

Igualmente, el 9 de agosto, el Ministerio Público ya había dado apertura a una investigación por excederse en sus atribuciones como jefe de despacho, al parecer por presionar para la firma del contrato y retrasar la asignación de citas.