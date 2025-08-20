Procuraduría sancionó con 3 meses a Alfredo Saade por presunta extralimitación en caso de pasaportes

La Procuraduría General comprobó que el jefe del despacho presidencial, Alfredo Saade, no había renunciado a su cargo por lo que este 19 de agosto decidió hacer efectiva una suspensión por tres meses en el marco de una investigación disciplinaria en su contra.

De acuerdo con la Procuraduría, Saade se habría extralimitado en sus funciones al dar órdenes a funcionarios de la Cancillería para que “racionalizaran” o retrasaran la expedición de los pasaportes en el país, mientras se firmaba la nueva alianza entre la Imprenta Nacional y Portugal.

“En lo que atañe a la necesidad, la medida se encuentra satisfecha, al considerar que, de persistir en el cargo, el Jefe de Despacho Presidencial, podría eventualmente, desplegar comportamientos abusando del ejercicio de sus funciones”, dice el Ministerio Público.