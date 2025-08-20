¿Qué dijo el Presidente Gustavo Petro sobre el incremento de los homicidios en Armenia?

Armenia

Durante el consejo de ministros que se llevó a cabo en las últimas horas el Presidente de la República Gustavo Petro al referirse a la situación de criminalidad en el país hablo particularmente de la ciudad de Armenia.

Según los datos oficiales presentados por el mandatario nacional hay un 18% de incremento de homicidios en la ciudad, mientras a la fecha en 2024 se registraron 50 homicidios este año van 59 es decir 9 casos más y la capital del Quindío aparece en rojo de las ciudades con incremento en los asesinatos.

Armenia 18% más de homicidios en este 2025 Foto: Cortesía Presidente de la República Ampliar

Eso sí es la ciudad del eje cafetero con menor incremento en la criminalidad, según datos del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por encima esta Manizales con 57% y Pereira con 149% más de homicidios.

Le puede interesar; En un 30% incrementaron los homicidios en Armenia en lo corrido del año

El primer mandatario de los colombianos señaló “en Armenia la exclusión juvenil que se vuelve banda, y la banda es la que está matando más colombianos jóvenes por medio del sicariato, porque la banda ya no es como antes, no es de puñaleta, sino de fusil y está al servicio de narcotráfico. Esas bandas compiten entre ellas y los jóvenes se matan, por eso la mayor parte de los homicidios en Colombia es de jóvenes, hombres, bandas es igual a exclusión juvenil”

Dos hechos judiciales se presentaron en las últimas horas en el Quindío.

En Armenia, en el barrio Simón Bolívar sicarios atentaron contra la vida de un hombre identificado como Carlos Arturo Marín reconocido líder comunal de la zona que recibió varios impactos de bala por parte de desconocidos, sobre este hecho tampoco al momento hay reporte oficial de la policía, el líder comunal permanece recluido en un hospital de la ciudad con pronóstico reservado.

Homicidio en La Tebaida

Una riña con arma blanca dejo como saldo un muerto en el municipio de La Tebaida, la pelea se presentó en el barrio Anapoima del edén tropical del Quindío donde un joven aún sin identificar murió debido a la gravedad de las lesiones, según información de testigos la policía habría capturado al presunto agresor, pero aún no ha información oficial por parte de la autoridad judicial.