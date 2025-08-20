Proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia fue aprobado en primer debate

Colombia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en el país.

La iniciativa fue aprobada con 19 votos a favor y ahora deberá superar siete debates más en el congreso para poder convertirse en Ley de la República.

“Ya pasó en comisión primera, esperemos que la plenaria de la Cámara lo apruebe también, que seamos capaces de sacarlo del Senado de la República y que el año que viene nos podamos enfrentar a una segunda vuelta dificilísima, que es donde se nos ha quedado este proyecto en las últimas versiones”, aseguró el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, autor de la iniciativa.

¿Qué más propone el proyecto que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia?

Este proyecto de acto legislativo propone además que se autorice una cadena productiva del cannabis en el país y también que se prohíba su consumo en entornos como colegios, parques, espacios deportivos y centros infantiles.

Además, prohíbe la publicidad comercial “no se permitirá la promoción o publicidad del cannabis, excepto campañas de prevención e información en medios dirigidos a adultos” y “priorizan medidas de control para proteger a niños, adolescentes, madres gestantes y lactantes frente a los efectos del consumo”.