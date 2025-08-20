Proyecto de ley busca ampliar la licencia de paternidad en Colombia: hasta 12 semanas en 2027

Colombia

La representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal radicó un proyecto de ley con el que propone ampliar progresivamente la licencia de paternidad en Colombia hasta alcanzar las 12 semanas para 2027.

De aprobarse, la medida modificará el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo y establecería un cronograma gradual de esta medida: actualmente la licencia es de dos semanas; con la vigencia de la ley pasaría a cinco, en 2026 a ocho y en 2027 llegaría a las 12 semanas.

La congresista destacó que esta medida busca garantizar derechos igualitarios para hombres y mujeres, superar los estereotipos asociados al cuidado y promover un cambio cultural garantizando progresivamente transformaciones sociales.

“Cuidar no es un favor, es un derecho, un trabajo que debe asumirse con corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Ampliar la licencia de paternidad no solo permite redistribuir de manera más justa las tareas de cuidado, tradicionalmente asignadas a las mujeres, sino que también rompe estereotipos de género, promueve la participación activa de los padres desde el nacimiento y fortalece los lazos afectivos con sus hijos e hijas” afirmó Carrascal.

¿Cómo aplicaría y cuáles serían los requisitos?

Según la ley tanto en casos de nacimiento como en casos de adopción y el único requisito para acceder al beneficio será la presentación del Registro Civil de Nacimiento.

El reconocimiento económico estará a cargo de las EPS y el pago se realizará según las semanas cotizadas por el padre durante el periodo de gestación o previo a la adopción.

¿Tendría impactos sociales y económicos?

La parlamentaria afirmó que el proyecto de ley se sustenta con estudios técnicos que demostrarían su viabilidad: Un informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Trabajo muestra que una licencia de paternidad de 12 semanas podría generar cerca de 24.000 nuevos empleos formales, además de reducir la discriminación laboral hacia las mujeres.