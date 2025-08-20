Presentarán resultados del Censo de Getsemaní

La Junta de Acción Comunal de Getsemaní y el Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno (IPREG) de la Universidad de Cartagena presentarán el próximo lunes 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, los resultados del Censo y Caracterización Social, Económica, Cultural y de Habitabilidad de los residentes actuales del barrio Getsemaní y de su población en diáspora.

Este estudio permitirá conocer en detalle las características de las unidades residenciales y su habitabilidad, así como los rasgos demográficos, socioeconómicos y culturales de los habitantes del barrio y de quienes, aunque ya no viven allí, mantienen un fuerte vínculo con la comunidad. También recogerá información sobre su capital social y percepciones frente a las transformaciones que Getsemaní ha experimentado en las últimas décadas. Estos hallazgos serán un insumo clave para diseñar estrategias que fortalezcan la habitabilidad y el bienestar comunitario.

El trabajo de campo contó con la participación de ocho (8) encuestadores que, durante cinco (5) semanas, recorrieron las calles del barrio, georreferenciaron 825 inmuebles y aplicaron encuestas a 137 viviendas de uso residencial y/o mixto.

Para identificar a la diáspora, se emplearon estrategias como la referenciación por parte de familiares y vecinos, convocatorias a encuentros comunitarios y la difusión en medios de comunicación y redes sociales. De esta manera, se logró identificar a 463 personas y encuestar a 294 de ellas durante un periodo de tres (3) meses.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La agenda del evento incluirá, además de la presentación de los resultados, una contextualización histórica y sociocultural de Getsemaní, así como un conversatorio con vecinos y miembros de la diáspora.

La socialización de este censo es un espacio abierto a todos los getsemanicenses, tomadores de decisiones, representantes de la academia, gremios y demás interesados, quienes podrán conocer y acceder a un ejercicio investigativo riguroso y de alto valor para el futuro del barrio.