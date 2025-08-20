Por primera vez, más de 700 familias de estratos 1 y 2 de Ciénaga, Magdalena tienen gas natural

Santa Marta

El municipio de Ciénaga dio un paso histórico al superar el 90% de cobertura en gas natural, gracias a la segunda fase del programa Gas Social, liderado por Gases del Caribe, Hocol y Naturgas.

En esta etapa, 750 familias de estratos 1 y 2 recibieron por primera vez el servicio, lo que eleva a 25.551 los hogares conectados en el municipio y a más de 2.000 en todo el Magdalena, donde la cobertura llega al 88%.

El convenio, que contempla una inversión superior a $6.700 millones, incluye aportes de Hocol por $4.650 millones para conexiones e interventorías, y de Gases del Caribe por $2.090 millones para subsidios de estufas y descuentos en la instalación.

Desde su creación en 2019, Gas Social ha beneficiado a 89.000 familias en el país, y solo en los últimos cuatro años, Hocol ha permitido la conexión de más de 30.000 hogares.

“La llegada del gas natural no solo mejora la economía de las familias, también dignifica la vida, protege la salud y el medioambiente”, afirmó Ramón Dávila Martínez, gerente de Gases del Caribe.

Por su parte, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, recordó que este energético ya transforma la vida de 36 millones de colombianos, la mayoría de estratos 1, 2 y 3.