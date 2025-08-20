Organizaciones alertan por falta de recursos para atender a migrantes en Norte de Santander

Norte de Santander.

Organizaciones humanitarias que trabajan en la frontera advirtieron que la falta de recursos amenaza la permanencia de los espacios de atención a migrantes en tránsito por Norte de Santander.

En los últimos meses, la mayoría de puntos cerraron sus operaciones y hoy solo sobreviven dos: el Punto de Atención y Orientación a Caminantes de Ayuda en Acción en Los Patios y un albergue ubicado a más de cuatro horas de distancia.

El panorama preocupa porque estos espacios son vitales para quienes llegan desde Venezuela caminando durante días, en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Allí se brinda hidratación, alimentación, kits de higiene, acompañamiento psicosocial y orientación para continuar el viaje hacia el interior del país o hacia terceros destinos.

Angie Colmenares, coordinadora regional de Ayuda en Acción, explicó que el desfinanciamiento ha reducido drásticamente la capacidad de respuesta: “De los nueve socios humanitarios que atendían en Los Patios, solo permanecen Ayuda en Acción y la Cruz Roja. En julio atendimos a 1.100 personas, de las cuales el 27% eran niños, niñas y adolescentes. Sin apoyo financiero, la permanencia del punto en 2026 es incierta”.

Las organizaciones advierten que la reducción de recursos coincide con una nueva ola de migración, en la que predominan casos de especial protección como mujeres gestantes, niños y adolescentes que emprenden la travesía sin garantías mínimas.

Ante este escenario, hicieron un llamado urgente a la cooperación internacional y a las instituciones estatales para mantener operativos los puntos de atención, considerados un salvavidas en una región fronteriza donde miles de personas siguen dependiendo de la asistencia humanitaria para sobrevivir.