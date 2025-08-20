Nuevo horario de rumba en Bogotá causa pérdidas económicas de más del 50% en billares

Bogotá D.C

Tras un mes y 20 días de la expedición del decreto 293 de 2025 por parte de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán , en el que se regula el horario de establecimientos nocturnos en Bogotá, los dueños de billares se encuentran preocupados por las millonarias pérdidas económicas que reportan.

“Las afectaciones económicas son de más del 50% porque en un fin de semana, un viernes, se puede estar facturando entre $4.000.000 y $4.500.000 , y en estos momentos se factura $1.500.000″, alertó Mauricio González, dueño de un billar en la localidad de Bosa.

Mauricio ha tenido que despedir a tres de los cinco empleados que trabajaban en el billar porque el dinero no alcanza para pagarles.

Para Benjamin, que tiene un billar en el centro de Bogotá, las pérdidas ascienden al 60%.

“La gente prefiere ir a otros establecimientos, entonces ya estamos en aproximadamente el 40% de pérdida de clientes”, indicó Benjamin.

El cierre de los establecimientos antes de la medianoche ha provocado algunos problemas entre los dueños y los mismos clientes que no quieren irse del lugar.

“Se genera malestar entre esos clientes en los que había un lazo de familia. Adicional, a muchos billares les ha tocado abrir a puerta cerrada por el dueño de la casa no va a bajar el arriendo”, indicó Mauricio.

Los billaristas aseguran que lo que hace la administración con esta medida es incentivar la clandestinidad en vez de luchar contra esta problemática.

La pérdida de empleo, de ingresos y de clientes, son los principales problemas de los dueños de los billares.

Billaristas se sienten perseguidos

Una de las razones por las que se expidió este decreto es para unificar los horarios de establecimientos nocturnos para que la fuerza pública no se vea tan desgastada por los diferentes horarios que existían.

Sin embargo, el gremio argumenta que se han visto estigmatizados y perseguidos por la administración local, que según ellos, prometieron que iban a apoyar a los comerciantes.

“Persigue a los comerciantes y a los ladrones los deja en paz. Que busquen los focos de inseguridad que todos los conocen que son las ollas, el microtráfico, la bandas delincuenciales”, insistió Mauricio.

Debate de Control Político

A las 9 de la mañana de este miércoles 20 de agosto se llevó a cabo un debate de control político en el Concejo de Bogotá sobre las medidas del decreto 293.

Diferentes concejales expusieron sus posturas en contra de la medida del Distrito. Entre esos el concejal Julián Sastoque quien calificó como “medida improvisada e incoherente” a las que han establecido.