¡Nueva subida! Precio del dólar en Colombia HOY 20 de agosto, según Banco de la República

El dólar estadounidense, históricamente, se ha mantenido entre las divisas más fuertes del mundo, pues es usada como referencia para realizar transacciones en diferentes mercados internacionales.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, esta divisa se convirtió en la moneda de referencia a nivel mundial, pues mediante esta, se realizan movimientos financieros entre países, se reservan divisas y se establecen los contratos de materias primas.

A pesar de que año tras año el dólar se ha fortalecido frente a las diferentes divisas el mundo, este 2025 no ha sido así, pues en los primeros seis meses del año, cayó casi un 11%. Lo que representa el peor inicio de año que ha tenido esta moneda desde 1973.

Esto debido, principalmente, a la implementación de políticas comerciales por parte del gobierno de Donald Trump, las cuales, han causado diferentes caídas en el precio de su divisa.

¿Cuál es el precio del dólar HOY 20 de agosto?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM), se puede encontrar publicada oficialmente en la página del Banco de la República, sin embargo, dicha tasa es calculada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

La TRM establecida el día de hoy 20 de agosto, para el precio de apertura del dólar, es de 4.036 pesos colombianos por cada USD.

Esto significa un leve aumento de 5 pesos frente al valor de cierre del día anterior.

Tasa de cambio en diferentes ciudades de Colombia

A continuación encuentre un promedio del precio de compra y venta del dólar en diferentes ciudades de Colombia, tenga en cuenta que este es un promedio propuesto con base en el precio de apertura, por tanto, puede variar durante el día.

Bogotá: |Compra- 3.962 |Venta- 4.023 |

|Compra- |Venta- | Medellín: |Compra- 3.839 |Venta- 3.988 |

|Compra- |Venta- | Cartagena: |Compra- 3.800 | Venta- 4.000 |

|Compra- | Venta- | Cali: |Compra-3.935 | Venta-4.045|

El dólar

En Estados Unidos, la Junta de la Reserva Federal, es la entidad encargada de emitir los billetes de diferentes denominaciones, dentro de los cuales se encuentran siete diferentes.

Son emitidos billetes de $1, $2, $5, $10, $20, $50, y $100 dólares, en los cuales se encuentran las siguientes personas:

Billete de $1 : George Washington

: Billete de $2 : Thomas Jefferson

: Billete de $5 : Abraham Lincoln

: Billete de $10 : Alexander Hamilton

: Billete de $20 : Andrew Jackson

: Billete de $50 : Ulysses Grant

: Billete de $100: Benjamin Franklin

Aparte de estos, el Gobierno Federal de Estados Unidos, emitió los billetes de 100.000 dólares, los cuales eran conocidos como ‘certificado oro’, pues estos no circulaban como un billete normal, ya que solamente eran usados para realizar transacciones entre las sucursales de la Reserva Federal, de hecho, se estipuló que era ilegal que una persona particular tuviera posesión de alguno de estos billetes.

En la impresión de estos, se colocó la imagen del expresidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. Además, se acompañó con el siguiente texto:

ESTE ES PARA CERTIFICAR QUE HAY EN DEPÓSITO EN EL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CIEN MIL DÓLARES EN ORO PAGADEROS AL PORTADOR A LA DEMANDA SEGÚN LO AUTORIZADO POR LA LEY / CERTIFICADO DE ORO / ESTE CERTIFICADO ES DE CURSO LEGAL POR SU IMPORTE EN PAGO DE TODAS LAS DEUDAS Y CUOTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS / WASHINGTON D. C.