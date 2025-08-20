Neiva recibe grupo élite Gaula para combatir extorsión y secuestro

Neiva

La ciudad de Neiva celebra hoy la activación de un nuevo grupo élite Gaula, conformado por 20 hombres que llegaron para quedarse y enfrentar de manera frontal la extorsión, el secuestro y el crimen organizado. Esta unidad especializada cuenta con tecnología avanzada, equipos de movilidad y talento humano destacado, al servicio exclusivo de los neivanos desde este día.

Hasta ahora, todo el departamento del Huila, con sus 37 municipios, era atendido únicamente por un solo grupo Gaula. La llegada de esta nueva unidad representa un hito histórico para Neiva, pues contará con un equipo exclusivo bajo el mando de alto oficial. Su presentación se llevará a cabo en la plazoleta de banderas de la Alcaldía, con todo su personal y equipamiento.

Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, afirmo que “Las cifras reflejan resultados positivos en materia de seguridad. Durante este año, los casos de extorsión han disminuido en más de un 20% y los atentados con explosivos presentan una reducción del 92% en comparación con el año anterior. Con la entrada en operación de este grupo, las autoridades esperan fortalecer la investigación, la inteligencia policial y obtener mejores resultados contra la delincuencia”.

La consolidación de esta unidad fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva. La inversión supera los 1.000 millones de pesos, distribuidos en motocicletas, equipos de inteligencia y vehículos tipo 4x4, entre ellos una camioneta para el nuevo Gaula y dos para el grupo de operaciones especiales GOES.