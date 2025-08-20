Montería preparada para el Rivercity Global Forum 2025: la cita es el 27 y 28 de agosto

Montería preparada para Rivercity Global Forum 2025: la cita es el 27 y 28 de agosto

Entre el verde de sus árboles y el imponente río Sinú, Montería será el epicentro de Rivercity Global Forum 2025, el encuentro internacional de alcaldes y expertos que han liderado transformaciones urbanas alrededor de los ríos.

Rivercity cuenta con el apoyo de ONU-HABITAT, la Organización de los Estados Americanos (OEA), Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como con la organización de ciudades mediterráneas europeas Medcities.

Entre tanto, organizaciones nacionales, como Asocapitales y Asointermedia; también se han sumado al proyecto, que por segunda vez, se lleva acabo en la capital cordobesa.

Del 27 al 28 de agosto, Montería, liderada por su alcalde Hugo Kerguelén García, compartirá su visión sobre la integración del río Sinú al desarrollo de la ciudad y se darán a conocer experiencias frente al desarrollo de las ciudades con cuerpos de agua.

Con una agenda que cuenta con más de 60 alcaldes y expertos del mundo, se compartirá cómo los ríos se han convertido en ejes de transformación urbana, movilidad sostenible y resiliencia climática.

También prepara diferentes experiencias de ciudad Quienes asistan al Rivercity Global Forum 2025 podrán recorrer su icónico sistema de transporte multimodal, vivir la movilidad sobre el río, caminar por la Ronda del Sinú y conocer iniciativas ciudadanas que han resignificado la relación con el entorno natural.

Sobre la agenda de Rivercity Global Forum 2025

La agenda temática de esteencuentro estará organizada en cuatro grandes circuitos temáticos:

Circuito 1. Ciudades y ríos en movimiento: desafíos y oportunidades

Se compartirán casos de estudio sobre la gobernanza, gestión del espacio público y del riesgo, sostenibilidad, soluciones basadas en la naturaleza y desarrollo sostenible.

Circuito 2. Finanzas sostenibles y tecnología

Se abordará los enfoques innovadores de financiación aplicados al desarrollo urbano con énfasis en cómo las ciudades e instituciones avanzan hacia un modelo competitivo de conectividad integral e infraestructura resiliente.

Circuito 3. Ríos y ciudades: amalgama perfecta para la competitividad

Habrá un diálogo en torno a proyectos de regeneración urbana que integran la naturaleza, la participación comunitaria y la cultura como pilares fundamentales para la protección, recuperación e integración de los ecosistemas fluviales al tejido urbano.

Circuito 4. Ríos en movimiento y ciudades multimodales

El impulso al transporte multimodal se convierte en una estrategia clave para fortalecer la integración territorial, la competitividad y la sostenibilidad. Esta charla, abordará los avances, retos y oportunidades que las administraciones deben afrontar para articular eficientemente modos de transporte.

La invitación está abierta: Montería, la ciudad que busca que el río sea su eje de transformación, abre sus brazos al mundo.