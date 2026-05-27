”Una maratón de obras”: el ‘regalo’ del Gobernador a Cartagena por su cumpleaños

Con obras que transforman barrios, mejoran la movilidad y dignifican la vida de miles de familias, la Gobernación de Bolívar se suma a la conmemoración de los 493 años de Cartagena entregándole a La Heroica resultados concretos, inversiones históricas y proyectos que fortalecen su desarrollo urbano, turístico y social.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, aseguró que el mejor homenaje para Cartagena es cumplirles a las comunidades con obras que generan bienestar, conectividad y oportunidades reales.

“Cartagena está de cumpleaños y el mejor regalo que podemos darle no son los discursos, sino las obras. Vamos a inaugurar calles, a mostrar avances importantes y a seguir demostrando que cuando se gobierna con compromiso, las transformaciones sí llegan a los barrios y a la gente”, expresó el mandatario.

Como parte de esta celebración, desde este jueves la Gobernación iniciará la entrega de nuevas vías en distintos sectores de la ciudad, proyectos largamente esperados por las comunidades y que hoy representan una mejora significativa en movilidad, seguridad vial, acceso y calidad de vida para cientos de familias cartageneras.

Las obras que serán inauguradas en el marco del aniversario de Cartagena beneficiarán a habitantes de los sectores:

* Zaragocilla – Progreso 1

* Zaragocilla – Progreso 2

* Gustavo Lemaitre

* San Fernando, sector La Florida

* El Educador – 2 de Noviembre

* Pozón – 19 de Febrero

* Pozón – Víctor Blanco

* Barrio El Líbano

El gobernador destacó que detrás de cada calle pavimentada existe una historia de lucha comunitaria y años de espera por soluciones reales.

“Estas obras no solo mejoran la movilidad; también llevan dignidad, seguridad y esperanza a las comunidades. Cada calle que entregamos significa niños caminando en mejores condiciones hacia sus colegios, adultos mayores con accesos más seguros y barrios que recuperan su autoestima y dinamizan su economía”, manifestó Arana Padauí.

Además, el mandatario anunció que en aproximadamente 45 días será entregada una fase de la recuperación integral de El Laguito, uno de los proyectos urbanísticos y turísticos más importantes que actualmente se ejecutan en Cartagena.

La intervención transformará este emblemático sector en un moderno espacio turístico, recreativo y deportivo para el disfrute de cartageneros y visitantes, consolidando una nueva cara para la ciudad.

“Estamos recuperando un lugar que durante años estuvo deteriorado y que muchos cartageneros ni siquiera podían disfrutar plenamente. Será un espacio pensado para las familias, para el deporte, para el turismo y para que Cartagena siga mostrando su mejor versión. La ciudad merece escenarios dignos y eso es precisamente lo que estamos construyendo”, señaló.

El mandatario resaltó que el aniversario número 493 de Cartagena coincide con una etapa de importantes inversiones para la ciudad, enfocadas en cerrar brechas sociales, fortalecer la infraestructura urbana y recuperar espacios para la ciudadanía.

“Cartagena es admirada en el mundo entero, pero nuestro principal compromiso está con quienes la habitan todos los días. Por eso seguimos trabajando en calles, parques, escenarios deportivos y obras que impactan directamente a las comunidades. Ese es el verdadero camino para honrar la historia y el legado de esta tierra extraordinaria”, afirmó.

Finalmente, Yamil Arana Padauí envió un mensaje de felicitación a todos los cartageneros, destacando el orgullo que representa La Heroica para Bolívar y para Colombia.

“A Cartagena hay que quererla, cuidarla y seguir construyéndola entre todos. En sus 493 años celebramos su historia gloriosa, su resiliencia y también el futuro que estamos construyendo para las nuevas generaciones. Feliz cumpleaños a La Heroica y a toda su gente”, concluyó.