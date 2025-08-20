Hilton Santa Marta nombra a Chrystian de la Barrera como su nuevo gerente general

Santa Marta

Con el fin de fortalecer el sector hotelero en la región Caribe, Hilton Santa Marta anunció la designación de Chrystian de la Barrera como su nuevo gerente general, un nombramiento que marca un nuevo capítulo en la trayectoria del directivo y en la consolidación del turismo en la ciudad.

De la Barrera es administrador de empresas turísticas y hoteleras de la Universidad de Cartagena y cuenta con más de 20 años de experiencia en la cadena Hilton, donde ha ocupado cargos estratégicos en plazas clave como Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

En esta nueva etapa, liderará la implementación de los pilares estratégicos de la marca, con énfasis en sostenibilidad, innovación gastronómica, fidelización de clientes a través de Hilton Honors y un trabajo articulado con la comunidad samaria.

Bajo su dirección ya se destacan iniciativas como la liberación de tortugas marinas, los pasadías familiares abiertos al público, el rediseño del menú con productos locales y el lanzamiento de un brunch dominical que busca convertirse en referente culinario en la ciudad.

“La hospitalidad es una herramienta de transformación. Más allá de ofrecer una experiencia cinco estrellas, queremos dejar una huella positiva en la comunidad, en nuestro equipo y en el entorno que nos rodea”, afirmó De la Barrera.

Es así como Santa Marta continúa consolidándose como un destino turístico de talla internacional, respaldado por su riqueza natural y cultural, y por el crecimiento de la infraestructura hotelera que incluye nuevas construcciones y proyectos que apuntan a diversificar la oferta y responder a la creciente demanda de visitantes nacionales e internacionales.