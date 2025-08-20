Fydriszewski reveló otro duro momento que vivió en DIM y envió mensaje a la hinchada

Francisco Fydriszewski se ha reencontrado con el gol en Independiente Medellín. El argentino ha sido una pieza clave para el técnico Alejandro Restrepo, encontrando un lugar en el 11 titular y complementándose en la zona de ataque con hombres como Bryan León, Luis Sandoval, entre otros.

En diálogo con El VBar Caracol, el delantero de 32 años se refirió, entretanto, a cómo se levantó del golpe anímico que significó la pérdida de la final de la Liga ante Santa Fe. Del mismo modo, reveló que la pasó mal cuando tuvo la sequía goleadora apenas aterrizó en el club, pero le agradeció a la hinchada porque siempre lo han apoyado a pesar de a veces no tener buenas presentaciones.

“Es un momento complicado cuando pasan esas sequías. Me pasó estar bastantes fechas, fueron más de 11 fechas sin convertir gol y fue duro. Pero mi cabeza y mi profesionalismo es trabajar, resistir y estar preparado para el momento que toque. Lo pude demostrar porque la gente en ningún momento me ha mostrado su malestar, me han aplaudido igual. Ven el sacrificio que hago, pero el delantero vive del gol y por suerte se está abriendo el arco”, dijo al respecto.

Del mismo modo, añadió: “Siempre me manejo bajo perfil, cuando me va bien o mal, siempre trato de trabajar en silencio, porque cuando uno hace goles vive momentos lindos, así que me trabajo para poder festejar los goles y cuando no se dan, trabajo el doble. Siempre hago la misma rutina, porque es lo que me llevó a hacer el profesional de hoy...Tengo que estar preparado para estar en la tabla de goleadores”.

Sobre el entendimiento con Jarlan Barrera, contó: “Ya sabíamos lo que nos podía dar, nos lo demostró el otro día en el partido. Los profes estaban haciendo bien poniéndolo bien físicamente. En el fútbol hoy en día tienes que estar al 100 para poder competir. Los chicos que vinieron se están acoplando a un equipo que dio batalla hasta lo último y estamos reafirmando lo que estamos haciendo”.

Finalmente, respecto a cómo superó la final perdida ante Santa Fe, dijo: “Nos dolió muchísimo, se notaron los primeros partidos, pero teníamos la ayuda del psicólogo del club, nos ayudó bastante, porque fue duro. Se jugó la final y en dos semanas tocaba jugar otra vez. Fue un duelo corto y el fútbol no da espera. Nos pudimos recuperar y estamos en la pelea otra vez”.